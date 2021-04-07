Синоптики пообещали на выходных «супервесну»
В столице ожидается много солнца, никаких осадков и до +16 градусов. По словам Тишковца, ночами будет не прохладнее 0, +5 градусов.
В ближайшие выходные в Москве начнется «супервесна». Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает
В столице ожидается много солнца, никаких осадков и до +16 градусов. По словам Тишковца, ночами будет не прохладнее 0, +5 градусов.
«На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесет нам настоящую „супервесну“, когда днем воздух будет прогреваться до +15, +20 градусов», — рассказал специалист.
Он отметил, что в ближайшие выходные и начале следующей недели ожидается идеальная весенняя погода с очень мощным прогревом, теплый сухой воздух придет из пустынь Средней Азии.