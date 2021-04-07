Рязанских художников пригласили на фестиваль уличного искусства в Тюмень

На четвертый фестиваль уличного искусства «Морфология улиц» в Тюмени начали принимать заявки. Участниками станут художники со всей России, их работы объединит тема «Синестезия». Для участия нужно заполнить анкету до 11 мая включительно.

Рязанских художников пригласили на фестиваль уличного искусства в Тюмень. Об этом сообщили организаторы.

На четвертый фестиваль уличного искусства « Морфология улиц » в Тюмени начали принимать заявки. Участниками станут художники со всей России, их работы объединит тема «Синестезия». Для участия нужно заполнить анкету до 11 мая включительно.

Итогом фестиваля станут 15 стрит-артов и обновленный арт-квартал на Северной, 11 и Северной, 9.

«С 12 по 25 июля художники будут создавать работы о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами. Например, цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве», — рассказали организаторы.

Шорт-лист из 13 участников объявят в социальных сетях проекта 17 мая. Еще две работы оставят на улицах города приглашенные эксперты.

Также на Северной, 11 и Северной, 9 организаторы обновят арт-квартал вместе с художниками-участниками фестиваля. Предполагается, что таким образом в Тюмени появится галерея под открытым небом.

Помимо фестиваля пройдет образовательная программа с 24 апреля по 29 мая в офлайне для художников и горожан. Федеральные спикеры — кураторы, продюсеры, художники — расскажут, как исследовать город, взаимодействовать с ним, понимать уличное искусство, и узнают, зачем оно нужно.

30 июня и 1 июля состоится лагерь для волонтеров. Участники познакомятся с историей уличного искусства, терминологией, научатся подготавливать стены для художников, писать релизы и брать интервью. По итогам будет сформирована группа волонтеров для работы на фестивале.

Чтобы принять участие в качестве художника, необходимо зарегистрироваться на сайте морфологияулиц.рф до 11 мая включительно. Эксперты будут смотреть на портфолио и опыт реализации эскизов на объектах малых и больших форм. Трансфер и проживание в Тюмени оплачивает организатор.

Справка:

Фестиваль уличных искусств «Морфология улиц» проходил трижды в Тюмени, за эти годы 75 художников создали около 100 стрит-артов, 31 эксперт выступил на образовательной программе, 590 человек посетили лекции и мастер-классы. Так, на улицах города появились работы известных художников Владимира Абиха, рязанского художника Александра Демкина, Никиты Nomerz, Славы ПТРК, Алексея Бархана и других.