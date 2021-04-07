Рязанских художников пригласили на фестиваль уличного искусства в Тюмень. Об этом сообщили организаторы.
На четвертый фестиваль уличного искусства «
Итогом фестиваля станут 15 стрит-артов и обновленный арт-квартал на Северной, 11 и Северной, 9.
«С 12 по 25 июля художники будут создавать работы о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами. Например, цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве», — рассказали организаторы.
Шорт-лист из 13 участников объявят в социальных сетях проекта 17 мая. Еще две работы оставят на улицах города приглашенные эксперты.
Также на Северной, 11 и Северной, 9 организаторы обновят арт-квартал вместе с художниками-участниками фестиваля. Предполагается, что таким образом в Тюмени появится галерея под открытым небом.
Помимо фестиваля пройдет образовательная программа с 24 апреля по 29 мая в офлайне для художников и горожан. Федеральные спикеры — кураторы, продюсеры, художники — расскажут, как исследовать город, взаимодействовать с ним, понимать уличное искусство, и узнают, зачем оно нужно.
30 июня и 1 июля состоится лагерь для волонтеров. Участники познакомятся с историей уличного искусства, терминологией, научатся подготавливать стены для художников, писать релизы и брать интервью. По итогам будет сформирована группа волонтеров для работы на фестивале.
Чтобы принять участие в качестве художника, необходимо зарегистрироваться на сайте
Справка:
Фестиваль уличных искусств «Морфология улиц» проходил трижды в Тюмени, за эти годы 75 художников создали около 100 стрит-артов, 31 эксперт выступил на образовательной программе, 590 человек посетили лекции и мастер-классы. Так, на улицах города появились работы известных художников Владимира Абиха, рязанского художника Александра Демкина, Никиты Nomerz, Славы ПТРК, Алексея Бархана и других.