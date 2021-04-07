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Рязанская НПК разделила отгрузку гудронов
Гудрон стал поступать с вакуумного блока установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6, что позволило заводу существенно повысить эффективность производства дорожных битумов и увеличить выпуск маржинального продукта — вакуумного газойля.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», в ходе реконструкции битумной установки разделила отгрузку гудронов, используемых при производстве кровельных, строительных и дорожных битумов.

Гудрон стал поступать с вакуумного блока установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6, что позволило заводу существенно повысить эффективность производства дорожных битумов и увеличить выпуск маржинального продукта — вакуумного газойля.

Компания уделяет большое внимание инновационной деятельности. РНПК поэтапно модернизирует производство и совершенствует технологические процессы.

В рамках программы технического перевооружения предприятие начало производить новые бензины с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», АИ-100, а также экологичное судовое топливо. На заводе модернизировали установки каталитического риформинга и увеличили объем товарно-сырьевого парка предприятия. Новые резервуары с современными системами дистанционного управления сохраняют качественные характеристики нефтепродуктов.

В РНПК реализуют проект «цифровой завод». Благодаря автоматизированной системе измерений количества и показателей качества нефтепродуктов повысилась точность отгрузки самолетного топлива и дизельного топлива. Также более чем на девяти технологических установках предприятия автоматизировали управление технологическими процессами и системами противоаварийной защиты.