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Рязанец пытался убить жену из-за нежелания разводиться
В полицию обратились жители одного из общежитий Скопина. Они сообщил, что между их соседями возникла ссора с угрозой убийства. Злоумышленника задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством», ему грозит до двух лет тюрьмы.

Рязанец пытался убить жену из-за нежелания разводиться. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились жители одного из общежитий Скопина. Они сообщил, что между их соседями возникла ссора с угрозой убийства.

Супружеская пара подала на развод. 44-летний мужчина был против. Когда жена пришла на бывшее место жительства забрать вещи, между супругами возник конфликт. Чтобы доказать свою правоту, скопинец бросился душить женщину. Она позвала на помощь соседей. Злоумышленника задержали.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством», ему грозит до двух лет тюрьмы.