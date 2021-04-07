Рязанцы заняли призовые места в турнире по самбо, посвященному памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане

Во вторник, 6 апреля, в Рязани стартовал XXVII открытый всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане. В весовой категории до 71 килограмма рязанцы Мефодин Никита и Федуров Иван заняли второе и третье место.

Во вторник, 6 апреля, в Рязани стартовал XXVII открытый всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане.

На церемонии открытия турнира присутствовали председатель федерации самбо Рязанской области Галина Трушина, председатель правления рязанской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Александр Костров, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по самбо, основатель турнира Николай Никитин, мастер спорта по самбо, участник военных действий в Афганистане Дмитрий Марон, тренер по самбо, участник военных действий в Афганистане Юрий Гаврюшин.

На соревнование приехали 106 самбистов из 19 регионов. В первый день были разыграны медали в пяти весовых категориях.

В весовой категории до 71 килограмма рязанцы Мефодин Никита и Федуров Иван заняли второе и третье место.