Рязанцы в соцсетях пожаловались на очередь в больнице

Информация про большие очереди в 11 больнице появилась в среду, 7 апреля. По словам очевидцев, в холле медучреждения люди столпились за талонами и в регистратуру. Те, кто получил талон, вынуждены отстоять еще одну очередь за амбулаторной картой.

Рязанцы в соцсетях пожаловались на очередь в больнице. Фото разместили очевидцы в соцсетях.

Информация про большие очереди в 11 больнице появилась в среду, 7 апреля. По словам очевидцев, в холле медучреждения люди столпились за талонами и в регистратуру. Те, кто получил талон, вынуждены отстоять еще одну очередь за амбулаторной картой.

«Система важнее, все были посланы в очередь», — прокомментировал автор.