Рязанцы в соцсетях пожаловались на очередь в больнице
Информация про большие очереди в 11 больнице появилась в среду, 7 апреля. По словам очевидцев, в холле медучреждения люди столпились за талонами и в регистратуру. Те, кто получил талон, вынуждены отстоять еще одну очередь за амбулаторной картой.
Рязанцы в соцсетях пожаловались на очередь в больнице. Фото разместили очевидцы в соцсетях.
Информация про большие очереди в 11 больнице появилась в среду, 7 апреля. По словам очевидцев, в холле медучреждения люди столпились за талонами и в регистратуру. Те, кто получил талон, вынуждены отстоять еще одну очередь за амбулаторной картой.
«Система важнее, все были посланы в очередь», — прокомментировал автор.