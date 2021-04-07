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Рязанцы украли стройматериалы из подвала дома
Рязанец сообщил, что из помещения в подвале дома, где хранились стройматериалы и инструменты, пропали сварочный аппарат, сантехнические краны и трубы. Входная дверь была взломана.

В Рязани раскрыли кражу со взломом из подвального помещения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился руководитель строительной организации, которая проводит работы в одном из домов на улице Великанова.

Рязанец сообщил, что из помещения в подвале дома, где хранились стройматериалы и инструменты, пропали сварочный аппарат, сантехнические краны и трубы. Входная дверь была взломана.

Полицейские предположили, что часть похищенного продали через пункт приема вторсырья. В одном из пунктов нашли похищенное. После этого нашли тех, кто украл предметы.

Злоумышленниками оказались ранее судимый за хищение 31-летний житель пострадавшего дома и двое его приятелей: 26-летний рязанец, ранее судимый за угрозу убийством и кражу, и 31-летний рязанец, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленников. У них изъяли часть похищенного.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения.