Рязанца осудили за убийство пенсионерки из-за алкоголя

В декабре 2020 года пьяный 38-летний житель Михайлова зашел к своей 60-летней знакомой, чтобы попросить денег на алкоголь, но женщина отказала. В ходе конфликта пенсионерка оскорбила мужчину, после чего он сбил ее с ног ударом кулака. Рязанец продолжил избивать лежащую на земле женщину, пока она не потеряла сознание.

Рязанца осудили за убийство пенсионерки из-за алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В декабре 2020 года пьяный 38-летний житель Михайлова зашел к своей 60-летней знакомой, чтобы попросить денег на алкоголь, но женщина отказала. В ходе конфликта пенсионерка оскорбила мужчину, после чего он сбил ее с ног ударом кулака. Рязанец продолжил избивать лежащую на земле женщину, пока она не потеряла сознание.

Мужчина оказался ранее неоднократно судимым за преступления против собственности. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомой, повлекшем по неосторожности ее смерть, и назначил девять лет лишения свободы в колонии особого режима.