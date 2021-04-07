Приставы напомнили рязанцам, что делать при ошибочном списании денег

В случаях ошибочного списания денег рязанцам следует обращаться на телефон горячей линии УФССП по номеру: +7 (4912)29-47-00.

Приставы напомнили рязанцам, что делать при ошибочном списании денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В практике судебных приставов нередки случаи, когда персональные данные должника совпадают с данными законопослушного гражданина. В ведомстве напомнили, что в случаях ошибочного списания денег рязанцам следует обращаться на телефон горячей линии УФССП по номеру: +7 (4912)29-47-00. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45.

После получения документов, подтверждающих ошибочное списание, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина.