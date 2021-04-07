Полиция рассказала причину вызова силовиков на улицу Почтовую

В ведомстве подтвердили, что вечером, 6 апреля, вызов поступил из МФЦ. «В здании обнаружили бесхозную сумку, на место выехали сотрудники полиции. Оказалось, что в сумке лежали продукты», — отметили в пресс-службе.