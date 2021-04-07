В Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-диагностику

1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-диагностику в центре клинической и ядерной медицины «МЕД Технолоджи». Валентин Синицын рассказал, что такое ПЭТ/КТ диагностика и в каких случаях она необходима пациенту.

1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-диагностику в центре клинической и ядерной медицины « МЕД Технолоджи ». Ранее рязанцы были вынуждены ездить в Москву или Липецк, чтобы пройти такое исследование. Теперь же оно доступно и в нашем городе.

Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, доктор медицинских наук, профессор, руководитель курса лучевой диагностики факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Валентин Синицын рассказал, что такое ПЭТ/КТ диагностика и в каких случаях она необходима пациенту.

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