В Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-диагностику
1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-диагностику в центре клинической и ядерной медицины «МЕД Технолоджи». Валентин Синицын рассказал, что такое ПЭТ/КТ диагностика и в каких случаях она необходима пациенту.
1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-диагностику в центре клинической и ядерной медицины «
Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, доктор медицинских наук, профессор, руководитель курса лучевой диагностики факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Валентин Синицын рассказал, что такое ПЭТ/КТ диагностика и в каких случаях она необходима пациенту.
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