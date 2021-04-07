Опубликовано видео с места гибели мужчины в Кальном
Очевидцы отмечают, что мужчина «упал молча, без криков и прочего шума». Они предположили, что он находился на балконе между подъездами, которые находятся в открытом доступе.
Опубликовано видео с места гибели мужчины в Кальном. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.
Очевидцы отмечают, что мужчина «упал молча, без криков и прочего шума». Они предположили, что он находился на балконе между подъездами, которые находятся в открытом доступе.
Напомним, тело 37-летнего мужчины обнаружили во вторник, 6 апреля.