Москвич пытался подкупить менеджера рязанской фирмы

По данным следствия, осенью 2020 года обвиняемый, представляя интересы двух коммерческих организаций, попытался передать менеджеру группы контроля качества их контрагента 27 тысяч рублей за приемку от организаций продукции, не соответствующей требованиям качества покупателя. Менеджер отказалась от денег.

В Рязани завершили расследование уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Москвы, который обвиняется в подкупе (часть 3 статьи 30, пункт «б» часть 3 статьи 204 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, осенью 2020 года обвиняемый, представляя интересы двух коммерческих организаций, попытался передать менеджеру группы контроля качества их контрагента 27 тысяч рублей за приемку от организаций продукции, не соответствующей требованиям качества покупателя.

Менеджер отказалась от денег. Обвиняемого задержали сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Он признал вину. Уголовное дело направили в суд.