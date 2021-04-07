ФК «Рязань» вышел на вторую строчку турнирной таблицы

Рязанская команда на своем поле обыграла ФК «Квант» из Обнинска со счетом 3:2.

ФК «Рязань» вышел на вторую строчку турнирной таблицы. Рязанская команда на своем поле обыграла ФК «Квант» из Обнинска со счетом 3:2.

Первый гол в ворота соперников забил Владислав Фасхутдинов. Под конец тайма он же реализовал пенальти, оформив таким образом дубль. Во втором тайме гол забил полузащитник Николай Бояркин.

Следующий домашний матч ФК «Рязань» проведет в воскресенье, 11 апреля, с ФК «Красный» из Смоленска.