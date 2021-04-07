Доставку «Почтой России» сможет оплатить получатель посылки

Пока новый сервис работает только при оформлении заказа через мобильное приложение «Почты». При выборе способа оплаты отправитель может указать, что платит получатель, и затем на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж.

Рязанцам доступен новый сервис «Почты России» для физлиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Пока услуга доступна только в приложении «Почты» для Android, в дальнейшем ей смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и посетители сайта компании.

Отмечается, что новый сервис будет особенно актуален для продавцов товаров в социальных сетях и на платформах с частными объявлениями. По внутренним данным «Почты России», клиенты из сегмента отправлений между частными лицами там чаще всего находят покупателей: 44,5% в социальных сетях и мессенджерах и 38% на сайтах частных объявлений. В «Почте» отметили, что сервис будет полезен не только продавцам и покупателям, но и тем, кто просто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но денег на доставку по какой-то причине нет. Раньше оплатить доставку мог только отправитель.

«Новый сервис сделает коммерческие отношения между физическими лицами в дистанционной торговле более безопасными, доверительными и удобными. Заранее оплаченная доставка гарантирует отправителю заинтересованность в товаре, а получателю — то, что посылка точно будет отправлена. Покупателю не придётся переводить деньги за доставку на карту, что снизит риски мошенничества. Мы рассчитываем, что услуга будет стимулировать сегмент частных отправлений — один из важнейших для Почты России», — прокомментировал Артем Степин, директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России».

Пока новый сервис работает только при оформлении заказа через мобильное приложение «Почты». При выборе способа оплаты отправитель может указать, что платит получатель, и затем на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж. Чтобы совершить оплату, получателю необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном приложении «Почты». После оплаты доставки отправителю придет уведомление. Если отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя.