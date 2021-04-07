Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян

В случае одобрения инициативы россияне смогут ежегодно возвращать 52 тысячи рублей из взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.

Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян. Об этом сообщают «Известия».

В банке полагают, что введение пенсионного налогового вычета поспособствует выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений.

В случае одобрения инициативы россияне смогут ежегодно возвращать 52 тысячи рублей из взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.

Вопрос находится в стадии обсуждения с участниками рынка и государственными органами. Конкретные предложения сформулируют по итогам дискуссий.