Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП

Била обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Потерпевшей признали женщину, водителя Volkswagen, получившую тяжелые травмы в аварии.

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Била обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Потерпевшей признали женщину, водителя Volkswagen, получившую тяжелые травмы в аварии.

Напомним, авария произошла 1 апреля на Смоленской площади. Находясь за рулем Audi RS6, блогер выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Момент аварии попал на видео.