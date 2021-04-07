Еще три рязанца скончались от коронавируса

Всего число летальных случаев с начала пандемии достигло 390. За сутки выздоровели 59 человек, всего 24 760.

В Рязанской области еще три человека скончались от коронавируса. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев с начала пандемии достигло 390. За сутки заболел 51 человек, всего — 26 673. За сутки выздоровели 59 человек, всего 24 760.

За сутки в России выявили 8 294 случая заражения, всего число заболевших достигло 4 606 162.

За сутки выздоровели 9 445 человек, всего 4 229 480. За сутки скончались 374 человек, с начала пандемии число летальных случаев достигло 101 480.