Зампреды рязанского правительства проведут публичные отчеты

Жители региона смогут задать вопросы через социальные сети во время прямой трансляции. Мероприятия будут проходить на площадке пространства коллективной работы «Точка кипения».

В Рязанской области возобновят публичные отчеты заместителей правительства региона и руководителей ЦИОГВ подведомственных им блоков в открытом режиме. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Жители региона смогут задать вопросы через социальные сети во время прямой трансляции.

Мероприятия будут проходить на площадке пространства коллективной работы «Точка кипения» технопарка РИНТЦ каждую среду, начиная с 7 апреля.

Расписание отчетов:

7 апреля — заместитель председателя правительства области Дмитрий Филиппов.

14 апреля — заместитель председателя правительства области Евгений Беленецкий,

21 апреля — заместитель председателя правительства области Светлана Горячкина,

28 апреля — Роман Петряев,

5 мая — первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Прямая трансляция пройдет на официальных страницах Рязанской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».