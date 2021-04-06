Виновник аварии под Рязанью отказывается оплачивать операции пострадавшей

Рыбновский райсуд лишил пенсионера «прав» на год, признав виновным в нарушении ПДД: на машине Suzuki Grand Vitara он выехал с прилегающей территории на главную дорогу, не убедившись, что она свободна. Наталья Падарова на Lada Granta не успела затормозить и врезалась в бок кроссовера.

73-летний пенсионер, который в марте 2020 года устроил аварию под Рязанью на дороге Рыбное — Константиново, не принес извинений пострадавшим и отказался выплачивать им компенсацию морального вреда. Об этом рассказала Наталья Падарова, второй участник ДТП.

Рыбновский райсуд лишил пенсионера «прав» на год, признав виновным в нарушении ПДД. На машине Suzuki Grand Vitara он выехал с прилегающей территории на главную дорогу, не убедившись, что она свободна. Наталья Падарова на Lada Granta не успела затормозить и врезалась в бок кроссовера.

От удара ее машина перевернулась через крышу три раза и вылетела в кювет. В салоне, помимо женщины, находились трое пассажиров: ее 17-летняя дочь, 25-летний сын и 52-летний знакомый. «У нас в семье появился новый праздник! Второй день рождения — 29 марта! Не знаю, каким чудом мы остались живы. Запчасти от машины были раскиданы по всему полю. Осталась груда металла, не подлежащая восстановлению», — вспоминает Наталья тот день. Больше всех в ДТП пострадала дочь Натальи. Девушка потеряла сознание, из ее рта шла кровь. Мать попросила помощи у очевидцев и, не дожидаясь спецслужб, поехала с ребенком в больницу. Позже виновник аварии заявил, что Наталья была пьяна и скрылась с места происшествия. Женщине удалось это опровергнуть, суд признал доводы ответчика голословными.

«У дочки оказалась рваная рана щеки и губы, первые сутки было подозрение на перелом челюсти. А она заканчивала 11 класс, впереди ЕГЭ и поступление в вуз», — пожаловалась Наталья.

Разнообразные травмы — сотрясение мозга, множественные гематомы и ссадины, ушибы грудной клетки, копчика и позвоночника — получили и другие пассажиры Lada Granta, а также сама женщина-водитель. Далее — месяцы лечения в стационаре и дома, а также поездка на консультацию в Московский клинический центр челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии, где дали заключение, что девушке требуется несколько восстановительных операций на лице.

После травмы, полученной в ДТП у нее остался посттравматический рубец, распространяющийся в полость рта, который мешает произношению звуков и приему пищи. При этом водитель Suzuki признал свою вину лишь частично.

«В содеянном не раскаялся, извинений потерпевшим не принес, мер к заглаживанию вреда не предпринимал», — говорится в судебном постановлении. Добровольно компенсировать моральный вред пострадавшей семье пенсионер также отказался, и Наталья подала в суд.

Женщина запросила сумму в 1 300 000 рублей, однако суд определил в пять раз меньше: 200 тысяч рублей — моральный ущерб и 60 тысяч — компенсация услуг адвоката.

Но и эти деньги виновник ДТП отдавать не стал, посчитав сумму необоснованно завышенной, и написал апелляционную жалобу на снижение выплат.

«Опять судиться! У Вас совесть есть или нет? Думаете, все сойдет с рук? Бога-то не боитесь?» — восклицает Наталья.