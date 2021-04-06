В Вооруженных силах России начались проверки боеготовности

Всего в апреле проведут 4 048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне. Проверять будут все виды войск вооруженных сил.

В воинских частях Вооруженных сил России начались проверки боеготовности. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС .

Шойгу отметил, что войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

«Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», — сказал Шойгу.

Всего в апреле проведут 4 048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне.

Как отметили в Минобороны, учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Курильских островов, крайнего Севера и на Камчатке.

Проверять будут все виды войск вооруженных сил.