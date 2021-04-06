В суд направили дело против сутенера, организовавшего в Рязани секс-бизнес

Молодой человек опубликовал в интернете объявления о занятиях проституцией совершеннолетними девушками. Мужчина доставлял девушек к клиентам на личном автомобиле.

В суд направлено утверждено обвинительное заключение в отношении рязанца, который организовал в Рязани занятия проституцией. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Молодой человек опубликовал в интернете объявления о занятиях проституцией совершеннолетними девушками. Мужчина доставлял девушек к клиентам на личном автомобиле. Часть денег за интимные услуги передавали обвиняемому.

Незаконную дятельность пресекла полиция. Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 241 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направили в Октябрьский районный суд Рязани.

Напомним, в марте полиция задержала в Рязани сутенера.