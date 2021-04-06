В Рыбном отключили воду из-за обвала коллектора

В Рыбном произошел обвал коллектора на перекрестке улицы Школьной и переулка Свободы. Об этом сообщил сайт местной администрации.

В Рыбном произошел обвал коллектора на перекрестке улицы Школьной и переулка Свободы. Об этом сообщил сайт местной администрации.

Также зафиксировано повреждение участка коллектора рядом с КНС на улице Полевой.

Для устранения аварии до 6:00 7 апреля в городе отключили воду. Подвоз технической воды организуют в места, согласованные администрацией.