В Рязанской области задержали пьяного москвича на чужой машине

На пустой дороге автомобиль остановили автоинспекторы. К тому времени его уже объявили как угнанный.

В Ухоловском районе задержали пьяного москвича на чужой машине. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что 29-летний мужчина был в селе Ольхи с приятелями, они выпивали. Когда один из них — 45-летний местный житель — уснул, гость взял ключи от его Hyundai и поехал кататься.

На пустой дороге автомобиль остановили автоинспекторы. К тому времени его уже объявили как угнанный.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК, его также накажут за пьяную езду.