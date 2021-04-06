В Рязанской области задержали пьяного москвича на чужой машине
На пустой дороге автомобиль остановили автоинспекторы. К тому времени его уже объявили как угнанный.
В Ухоловском районе задержали пьяного москвича на чужой машине. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Выяснилось, что 29-летний мужчина был в селе Ольхи с приятелями, они выпивали. Когда один из них — 45-летний местный житель — уснул, гость взял ключи от его Hyundai и поехал кататься.
На пустой дороге автомобиль остановили автоинспекторы. К тому времени его уже объявили как угнанный.
В отношении москвича возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК, его также накажут за пьяную езду.