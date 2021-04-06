В Рязани пропала 69-летняя женщина

В последний раз женщину видели 5 апреля, она ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Рязани пропала 69-летняя Татьяна Александровна Егошкина (Федорова). Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В последний раз женщину видели 5 апреля, она ушла в неизвестном направлении.

Приметы: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серые.

Одежда: зеленая куртка с капюшоном, черные сапоги, серая вязаная шапка.

С собой была черная кожаная сумка.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться поп телефонам 8 800 700 54 52, 112.