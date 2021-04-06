В Рязани оштрафовали оператора платных парковок

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Оператору назначили штраф.

В Рязани оштрафовали оператора платных парковок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка показала, что парковка от дома №6 до дома №28а (Зона №126) по улице Вокзальной не очищена от снега, на участке образовался накат.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении юридического лица — ПАО «Ростелеком» по статье 6.3 Закона Рязанской области от 04.12.2008 N 182-ОЗ «Об административных правонарушениях».

«Ростелекому» назначили штраф в размере 10 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.