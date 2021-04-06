\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
Срд, 07
10°
Чтв, 08
ЦБ USD 76.61 0.54 06/04
ЦБ EUR 90 0.41 06/04
Нал. USD 76.00 / 77.15 09:21
Нал. EUR 89.85 / 90.45 09:21
Новости
Публикации
Вовремя распознать онкологию
Онкология — всегда очень тяжелый и страшный диагноз. Ра...
32 минуты назад
160
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
2 апреля 18:36
4 657
Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответств...
В текущем году порядок определения минимального количес...
2 апреля 15:58
2 642
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
1 апреля 14:54
3 704
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России 81 человек заразился британским штаммом коронавируса
В России есть и штаммы с другими мутациями, которые в настоящее время исследуются. Об этом «Известиям» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и 6 случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом «Известиям» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в мире регистрируется все больше случаев заражения этими видами COVID-19. «Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что в России британский штамм распространен мало благодаря ограничительным мерам. Она призвала не выезжать за пределы страны без необходимости.

Попова напомнила, что в России есть и штаммы с другими мутациями, которые в настоящее время исследуются. «Никто не исключает, что вдруг появится вирус, который будет заражать переболевших, — сказала она. — Пока же мы видим, что сыворотки переболевших референсным штаммом могут нейтрализовать штамм британский».