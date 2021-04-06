В России 81 человек заразился британским штаммом коронавируса

В России есть и штаммы с другими мутациями, которые в настоящее время исследуются. Об этом «Известиям» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и 6 случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом « Известиям » рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в мире регистрируется все больше случаев заражения этими видами COVID-19. «Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что в России британский штамм распространен мало благодаря ограничительным мерам. Она призвала не выезжать за пределы страны без необходимости.

Попова напомнила, что в России есть и штаммы с другими мутациями, которые в настоящее время исследуются. «Никто не исключает, что вдруг появится вирус, который будет заражать переболевших, — сказала она. — Пока же мы видим, что сыворотки переболевших референсным штаммом могут нейтрализовать штамм британский».