В полиции рассказали об аварии на Московском шоссе
На регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля. Напомним, момент аварии попал на видео.
В полиции рассказали об аварии на Московском шоссе, которая произошла примерно в 13:15 понедельника, 5 апреля.
На регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля. 21-летний рязанец на Lada Vesta завершал маневр на запрещающий сигнал светофора и врезался в Volkswagen Polo под управлением 33-летнего рязанца.
В результате травмы получил водитель Lada, ему оказали медпомощь.
Напомним, момент аварии попал на видео.