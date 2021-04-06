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В полиции рассказали об аварии на Московском шоссе
На регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля. Напомним, момент аварии попал на видео.

В полиции рассказали об аварии на Московском шоссе, которая произошла примерно в 13:15 понедельника, 5 апреля.

На регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля. 21-летний рязанец на Lada Vesta завершал маневр на запрещающий сигнал светофора и врезался в Volkswagen Polo под управлением 33-летнего рязанца.

В результате травмы получил водитель Lada, ему оказали медпомощь.

Напомним, момент аварии попал на видео.