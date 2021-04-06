В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Авторы предлагают вернуть индексацию с 2022 года. Они отмечают, что отмена плохо сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян.

В Госдуму внесли законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, передает РИА Новости .

Авторы предлагают вернуть индексацию с 2022 года. Они отмечают, что отмена плохо сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян.

В случае, если закон примут, дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят примерно 400 миллиардов рублей.