В Горроще ограбили рабочего, который ремонтировал подъезд в доме

В Горроще ограбили рабочего, который ремонтировал подъезд в жилом доме на улице Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Горроще ограбили рабочего, который ремонтировал подъезд в жилом доме на улице Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

53-летний потерпевший рассказал, что во время работы оставил телефон на подоконнике. Мимо проходил молодой человек, он схватил смартфон и убежал.

Позже полицейские узнали, что 27-летний рязанец пытается продать подержанный телефон. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК.