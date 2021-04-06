Трусова рассказала, до какого возраста планирует выступать

Фигуристка сообщила, что недовольна своими прокатами на чемпионате мира. Трусова также рассказала о своем режиме дня и питании.

Уроженка Рязани Александра Трусова стала гостем «Матч ТВ». Ролик с ней опубликовал телеканал .

Фигуристка сообщила, что недовольна своими прокатами на чемпионате мира.

«Я очень рада, что удалось подняться с двенадцатого места на третье, но я недовольна своими прокатами», — отметила Трусова.

Она рассказала, что планирует выступать до 22 лет, таким образом она поучаствует в двух олимпиадах. Спортсменка отметила, что позже может вернуться, если появится такая возможность.

Трусова также рассказала о своем режиме дня и питании. Девушка тренируется утром 2,5 часа, три часа вечером и час посвящает работе над скольжением. Она отметила, что не придерживается диеты.

Напомним, Трусова завоевала бронзу на чемпионате мира.