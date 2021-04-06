Троих жителей Путятинского района осудили за серию краж

В суде молодые люди признали вину. Их обвинили в семи эпизодах по статье 158 УК, сообщил сайт областной прокуратуры.

Троих молодых людей из Путятинского района осудили за серию краж. Их обвинили в семи эпизодах по статье 158 УК, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что раньше мужчин не судили. Они вскрывали склады и гаражи и вывозили ценные вещи на машинах. Общий ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

В суде молодые люди признали вину. Каждого приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года.