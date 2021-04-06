Суд объяснил, когда водитель может не пропускать пешехода на «зебре»

«Российская газета» рассказала о случае, когда суд оправдал водителя, не пропустившего пешехода на «зебре». Такое решение принял Второй кассационный суд, на доказательства своей правоты у водителя ушло два года.

«Российская газета» рассказала о случае , когда суд оправдал водителя, не пропустившего пешехода на «зебре». Такое решение принял Второй кассационный суд, на доказательства своей правоты у водителя ушло два года.

Все началось с того, что мужчина проехал по пешеходному переходу, когда на него наступил человек. Несмотря на то, что к моменту пересечения «зебры» машиной пешеход не прошел и половину пути, за водителем устроили погоню. Его задержали, а затем и осудили.

Однако Второй кассационный суд разъяснил, что водитель не обязан уступать дорогу пешеходу, если траектории их движения не пересекаются. Другими словами — если человек не замедляет свой ход, не останавливается и не сворачивает с пути из-за машины, она может не тормозить.