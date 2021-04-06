СМИ рассказали, кто может занять место Бурмистрова

Место может занять 30-летний чиновник администрации Рязанского района. О его возможном назначении сообщила «Новая газета».

Место Владимира Бурмистрова может занять 30-летний чиновник администрации Рязанского района Борис Ясинский. Об этом пишет « Новая газета ».

Ясинский является заместителем главы администрации Рязанского района Натальи Жуневой. Отмечается, что он может занять должность заместителя мэра Рязани по городскому хозяйству. Вакансия образовалась после увольнения Бурмистрова.

Он родился в Рязани 21 июля 1990 года. В 2012 году окончил Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина по специальности «юриспруденция».

Начал карьеру юрисконсультом в ООО «Амальгама» в 2012 году, позднее назначен на должность начальника сектором юридического сопровождения.

В 2015 году перешел на работу в Межрайонную ИФНС №2 России по Рязанской области, где год работал старшим государственным налоговым инспектором юридического отдела.

Напомним, Владимир Бурмистров уволился в конце марта.