СМИ рассказали, кто может занять место Бурмистрова

Место Владимира Бурмистрова может занять 30-летний чиновник администрации Рязанского района Борис Ясинский. Об этом пишет «
Ясинский является заместителем главы администрации Рязанского района Натальи Жуневой. Отмечается, что он может занять должность заместителя мэра Рязани по городскому хозяйству. Вакансия образовалась после увольнения Бурмистрова.
Он родился в Рязани 21 июля 1990 года. В 2012 году окончил Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина по специальности «юриспруденция».
Начал карьеру юрисконсультом в ООО «Амальгама» в 2012 году, позднее назначен на должность начальника сектором юридического сопровождения.
В 2015 году перешел на работу в Межрайонную ИФНС №2 России по Рязанской области, где год работал старшим государственным налоговым инспектором юридического отдела.
Напомним, Владимир Бурмистров уволился в конце марта.