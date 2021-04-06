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СК начал проверку песни Манижи по обращению «Ветеранских вестей»
По результату проверки могут возбудить уголовное дело или отказать в его возбуждении. Ранее к главе СК Александру Бастрыкину обратилось АНО «Ветеранские вести» с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления.

После обращения АНО «Ветеранские вести» московские следователи начали проверку песни певицы Манижи «Русская женщина», с которой она представит Россию на «Евровидении». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 5 апреля, в следственном отделе зарегистрировали материал проверки «на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи „Русская женщина“».

По результату проверки могут возбудить уголовное дело или отказать в его возбуждении.

Ранее к главе СК Александру Бастрыкину обратилось АНО «Ветеранские вести» с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления.

В обращении указано, что номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

Источник ТАСС сообщал, что СК рассмотрит обращение, но проверка вряд ли возможна, так как отсутствуют признаки противоправной деятельности.

Напомним, Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.