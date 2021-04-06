Сараевца отправили в колонию за кражу

В ноябре 2020 года 47-летний мужчина взломал дверь дома односельчанина и вынес ТВ-приставку и 1 500 рублей. Деньги он потратил на алкоголь, а технику решил продать.

Жителя села Борец Сараевского района отправили в колонию за кражу. Об этом пишет издательство «Пресса».

Известно, что в ноябре 2020 года 47-летний мужчина взломал дверь дома односельчанина и вынес ТВ-приставку и 1 500 рублей. Деньги он потратил на алкоголь, а технику решил продать.

Подозреваемого арестовали, он признал вину. Сараевца приговорили к двум с половиной годам в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.