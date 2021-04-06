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Рязанского адвоката осудят за избиение незнакомца
Следствие установило, что в обеденное время в одном из кафе Рязани поссорились адвокат адвокатской палаты Рязанской области и ранее незнакомый ему посетитель заведения, который был пьян. Конфликт перерос в драку.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» часть 2 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в обеденное время в одном из кафе Рязани поссорились адвокат адвокатской палаты Рязанской области и ранее незнакомый ему посетитель заведения, который был пьян. Конфликт перерос в драку.

Обвиняемый повалил потерпевшего на пол и нанес ему несколько ударов по голове и телу, сначала руками, затем деревянной скамьей.

Потерпевший получил серьезные травмы. Обвиняемый признал вину.

Уголовное дело направили в суд.