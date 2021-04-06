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Рязанским школьникам и учителям предложили выиграть призы за сбор отходов
Конкурс продлится до 25 мая, 1 июня жюри назовет школы-победители в каждом регионе.

Рязанским школьникам и учителям предложили поучаствовать в конкурсе «Школьный экодвор». Для этого нужно организоватьна базе школы экопраздник или точку приема отходов, и отправить собранное на переработку.

Чтобы стать участником, учителю при поддержке школьников и их родителей нужно:

  • зарегистрироваться на сайте школьныйэкодвор.рф;
  • подготовиться к празднику: выбрать формат, договориться с заготовителем вторсырья, пригласить гостей;
  • провести «Школьный экодвор» и/или установить точку сбора отходов;
  • передать собранное вторсырье на переработку;
  • поделиться результатами в личном кабинете на сайте школьныйэкодвор.рф.

На сайте школьныйэкодвор.рф есть пошаговые инструкции и методические материалы для организации и проведения праздника «Экодвор». Для вывоза собранных отходов в некоторых городах можно будет связаться с волонтерами-координаторами акции.

Конкурс продлится до 25 мая, 1 июня жюри назовет школы-победители в каждом регионе. Будет учитываться количество собранного вторсырья, охват мероприятий, творческий подход к их организации и качество оформления результатов в личном кабинете. Победители получат удобные и эстетичные контейнеры для раздельного сбора, а все учителя-организаторы праздников — именные дипломы.