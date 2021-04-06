Рязанским школьникам и учителям предложили выиграть призы за сбор отходов

Конкурс продлится до 25 мая, 1 июня жюри назовет школы-победители в каждом регионе.

Рязанским школьникам и учителям предложили поучаствовать в конкурсе «Школьный экодвор» . Для этого нужно организоватьна базе школы экопраздник или точку приема отходов, и отправить собранное на переработку.

Чтобы стать участником, учителю при поддержке школьников и их родителей нужно:

зарегистрироваться на сайте школьныйэкодвор.рф ;

; подготовиться к празднику: выбрать формат, договориться с заготовителем вторсырья, пригласить гостей;

провести «Школьный экодвор» и/или установить точку сбора отходов;

передать собранное вторсырье на переработку;

поделиться результатами в личном кабинете на сайте школьныйэкодвор.рф .

На сайте школьныйэкодвор.рф есть пошаговые инструкции и методические материалы для организации и проведения праздника «Экодвор». Для вывоза собранных отходов в некоторых городах можно будет связаться с волонтерами-координаторами акции.