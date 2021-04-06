Рязанским школьникам и учителям предложили выиграть призы за сбор отходов
Конкурс продлится до 25 мая, 1 июня жюри назовет школы-победители в каждом регионе.
Рязанским школьникам и учителям предложили поучаствовать в конкурсе «Школьный экодвор». Для этого нужно организоватьна базе школы экопраздник или точку приема отходов, и отправить собранное на переработку.
Чтобы стать участником, учителю при поддержке школьников и их родителей нужно:
На сайте школьныйэкодвор.рф есть пошаговые инструкции и методические материалы для организации и проведения праздника «Экодвор». Для вывоза собранных отходов в некоторых городах можно будет связаться с волонтерами-координаторами акции.
Конкурс продлится до 25 мая, 1 июня жюри назовет школы-победители в каждом регионе. Будет учитываться количество собранного вторсырья, охват мероприятий, творческий подход к их организации и качество оформления результатов в личном кабинете. Победители получат удобные и эстетичные контейнеры для раздельного сбора, а все учителя-организаторы праздников — именные дипломы.