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Рязанские спортсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по спортивной радиопеленгации
Участниками турниров стали около 200 спортсменов из 17 регионов России. Рязань представила команда из 17 человек.

С 26 марта по 1 апреля в окрестностях города Горячий Ключ (Краснодарский край) прошли соревнования Первенства России и Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации.

Участниками турниров стали около 200 спортсменов из 17 регионов России.

Рязань представила команда из 17 человек. Среди них были как опытные спортсмены, так и новички, для которых эти турниры стали первыми.

По итогам соревнований рязанские спортсмены заняли следующие места:

  • Мария Столярова — 1 место в дисциплине Спринт (Первенство России);
  • Владислав Михалов — 3 место в дисциплине Спринт (Первенство России).

По итогам Всероссийских соревнований Мария Столярова заняла 1 место в дисциплине 3. 5 Мгц.

В командном зачете рязанцы завоевали 3 медали:

  • юниоры (Михалов Владислав, Тюрин Данил) в дисциплине 3.5 Мгц — второе место;
  • мальчики (Никита Норман, Тимур Денисов) в дисциплине 3.5 Мгц —третье место (тренер Абдулина Екатерина);
  • юноши (Александр Миронов, Михаил Оказин) в дисциплине 3.5Мгц — третье место. Спортсмены тренируются под руководством Аллы Андрюниной.