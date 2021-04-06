Рязанские спортсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по спортивной радиопеленгации

Участниками турниров стали около 200 спортсменов из 17 регионов России. Рязань представила команда из 17 человек.

С 26 марта по 1 апреля в окрестностях города Горячий Ключ (Краснодарский край) прошли соревнования Первенства России и Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации.

Участниками турниров стали около 200 спортсменов из 17 регионов России.

Рязань представила команда из 17 человек. Среди них были как опытные спортсмены, так и новички, для которых эти турниры стали первыми.

По итогам соревнований рязанские спортсмены заняли следующие места:

Мария Столярова — 1 место в дисциплине Спринт (Первенство России);

Владислав Михалов — 3 место в дисциплине Спринт (Первенство России).

По итогам Всероссийских соревнований Мария Столярова заняла 1 место в дисциплине 3. 5 Мгц.

В командном зачете рязанцы завоевали 3 медали: