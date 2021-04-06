Рязанские спортсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по спортивной радиопеленгации
Участниками турниров стали около 200 спортсменов из 17 регионов России. Рязань представила команда из 17 человек.
С 26 марта по 1 апреля в окрестностях города Горячий Ключ (Краснодарский край) прошли соревнования Первенства России и Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации.
Участниками турниров стали около 200 спортсменов из 17 регионов России.
Рязань представила команда из 17 человек. Среди них были как опытные спортсмены, так и новички, для которых эти турниры стали первыми.
По итогам соревнований рязанские спортсмены заняли следующие места:
- Мария Столярова — 1 место в дисциплине Спринт (Первенство России);
- Владислав Михалов — 3 место в дисциплине Спринт (Первенство России).
По итогам Всероссийских соревнований Мария Столярова заняла 1 место в дисциплине 3. 5 Мгц.
В командном зачете рязанцы завоевали 3 медали:
- юниоры (Михалов Владислав, Тюрин Данил) в дисциплине 3.5 Мгц — второе место;
- мальчики (Никита Норман, Тимур Денисов) в дисциплине 3.5 Мгц —третье место (тренер Абдулина Екатерина);
- юноши (Александр Миронов, Михаил Оказин) в дисциплине 3.5Мгц — третье место. Спортсмены тренируются под руководством Аллы Андрюниной.