Половодье под Рязанью сняли с высоты

Видео снято у села Шумашь под Рязанью. Автор считает, что вода может отрезать села Заокское и Коростово от суши.

Половодье под Рязанью сняли с коптера. Ролик в Instagram опубликовал фотограф Олег Буцкий в понедельник, 5 апреля.

Видео снято у села Шумашь под Рязанью.

«Вода активными темпами начала отвоевывать у суши территории. При такой интенсивности подъема воды в ближайшее время мы сможем наблюдать огромные водные бассейны в черте Рязани. А ближайшие села Заокское и Коростово вновь могут стать островными „государствами“», — написал Буцкий.