На ректора сахалинского вуза завели дело после гибели студентов

В общежитии вуза погибли два студента. Они принимали душ, когда произошло короткое замыкание электропроводки титана.

В отношении врио ректора Сахалинского госуниверситета (СахГУ) Марии Ганченковой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК. Это сделали после того, как 26 марта в общежитии вуза погибли два студента, передает ТАСС .

Известно, что первокурсник из села Быков Долинского района и второкурсник из села Ясное Тымовского района принимали душ, когда произошло короткое замыкание электропроводки титана. Один из них получил травму, второй погиб, пытаясь спасти друга.

Директора департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ арестовали. Студентов перевели на дистанционное обучение на время проверки безопасности общежитий. Семьям погибших оказали финансовую помощь.