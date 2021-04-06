На дороге в Кальном провалилась машина Дирекции благоустройства
Ранее на этом месте проводили аварийные работы на водопроводе. Из-за перекрытия дороги изменилась схема движения маршруток.
Во вторник, 5 апреля, на перекрестке в Кальном провалилась машина Дирекции благоустройства города. Фото опубликовали в соцсети.
Ранее на этом месте проводили аварийные работы на водопроводе. Из-за перекрытия дороги изменилась схема движения маршруток.
В мэрии сообщили, что специалисты «Водоканала» приступили к устранению прорыва.