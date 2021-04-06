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На четырех рязанских улицах отключат воду
Воды не будет с 9 до 18. Без воды останутся жители Горрощи.

В среду, 7 апреля в Рязани отключат воду на четырех улицах. Об этом сообщила мэрия.

Воды не будет с 9 до 18 часов по адресам:

  • улица Полетаева, дом №№ 20/8, 22, 22 корпус 1, 24, 25 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 29 корпус 1, 29а, 29 корпус 2, 30, 31, 31 корпус 1, 33/67, 34,
  • улица Островского, а №№ 24 корпус 1,
  • улица 6-я Линия, дом №4,
  • улица Гагарина, дома №№ 63/29, 65, 160/2, 80, 82, 86, с 140 по 142, 59, 158 (гимназия №2).