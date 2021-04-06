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Музей Есенина в Константинове изменил режим работы
Купить билеты можно в кассе музея-заповедника со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00.

С 1 апреля музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове перешел на режим работы туристического сезона.

Так, усадьба родителей поэта, Дом священника Смирнова и Земская школа открыты для посещения с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Дом Кашиной, Литературная экспозиция и Спас-Клепиковская второклассная учительская школа — со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выставочно-торговый центр — с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00 часов. Чайная — с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, с пятницы по воскресенье и праздничные дни с 10:00 до 20:00.

Купить билеты можно в кассе музея-заповедника со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00.