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Митрополит Марк упрекнул в воровстве строителей рязанских дорог
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк упрекнул в воровстве строителей дорог. Об этом он заявил в эфире радиопрограммы «Образ. Вопросы и ответы».

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк упрекнул в воровстве строителей дорог. Об этом он заявил в эфире радиопрограммы «Образ. Вопросы и ответы».

Митрополит коснулся этой темы, отвечая на вопрос о покаянии. «Сейчас апрель, мы едем по нашим ужасным рязанским дорогам. Ну понятно: разгильдяйство, воровство. Но что нужно сделать, чтобы этого не было? Нужно становиться лучше. Покаяние и призвано менять человека и через человека менять общество», — заявил священнослужитель.