Мэрия отчиталась об уборке рязанских улиц

За сутки с рязанских улиц вывезли 64 кубометра смета и 280 кубометров грунтовых наносов. Кроме того, на Московском шоссе начали мыть разделительное ограждение.

За сутки с рязанских улиц вывезли 64 кубометра смета и 280 кубометров грунтовых наносов. Об этом рассказали в мэрии.

Уборку провели на улицах Зубковой, Новой, Урицкого, Грибоедова, Есенина, Каширина, Связи, Куйбышевском и Касимовском шоссе.

Проезжую часть помыли на улицах Циолковского, Ленина, Горького, Зубковой, Вокзальной, Есенина, Дзержинского, Соборной, Спортивной, Гагарина и других. Тротуары и дорожки очистили на Первомайском проспекте, улицах Ленина, Соборной, в сквере на улице Радищева, у памятников Павлову и Петрову.

На улице Западной подняли кроны тополей и ясеней, на улице Соколовской убрали сорняки. На улице Затинной по обращению жителей спилили сухое дерево.

Кроме того, на Московском шоссе начали мыть разделительное ограждение. Работы на участке от Центрального автовокзала до Приокского путепровода займут несколько дней. После этого на ограждениях разместят вазоны с цветами.