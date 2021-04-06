Любимов прокомментировал закон о «гаражной амнистии»

Губернатор заявил, что вопрос является актуальным для многих, особенно для граждан пенсионного возраста. Николай Любимов обратил внимание на то, что процедура коснется не только капитальных гаражей, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал закон о «гаражной амнистии», который дает право гражданам с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2026 года оформить собственность на гаражи, построенные до конца 2004 года. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Заявление на оформление гаража можно будет подать через портал Госусулуг. «Это была законодательная инициатива партии „Единой России“ и Президент России В.В. Путин ее поддержал», — сказал Николай Любимов. — Закон о «гаражной амнистии», подписанный президентом России, — очень актуальный, в том числе и для Рязанской области".

Губернатор заявил, что вопрос является актуальным для многих, особенно для граждан пенсионного возраста.

«Часто гаражи находятся поблизости от жилья и люди используют их, в том числе для хранения. Хорошо, что теперь будет возможность официально оформить такие помещения и узаконить право на использование своего имущества, — добавил глава региона. — Сделать это можно будет по упрощенной схеме: потребуется подать только одно заявление в органы местного самоуправления с любыми документами, подтверждающими право на гараж. Особенно важно, что подать заявление на „гаражную амнистию“ можно будет через портал Госуслуг. На сегодня это самый быстрый и доступный для всех способ».

Николай Любимов обратил внимание на то, что процедура коснется не только капитальных гаражей, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ. Для тех, кто получил такой объект в наследство, норма также будет действовать. У людей с инвалидностью появится право бесплатно размещать гараж рядом с домом на специальном участке.

«Территориальное управление Росреестра к этой работе практически готово. Местные власти получают возможность инициировать „гаражную амнистию“ в отношении каждого конкретного гаража, — сказал губернатор. — Поэтому прошу глав муниципальных образований быстро изучить механизм и предусмотреть соответствующие меры, чтобы люди, обратившиеся с таким заявлением, смогли получить помощь специалистов в оформлении документов».

Николай Любимов обратился также с просьбой к депутатам от партии «Единая Россия» включиться в работу и помочь людям в решении данного вопроса.