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Любимов поручил бесплатно доставлять рязанцев до пунктов вакцинации
Поручение губернатор дал главам администраций. Об этом он заявил на заседании правительства.

Николай Любимов поручил бесплатно доставлять рязанцев до пунктов вакцинации. Об этом губернатор заявил на заседании правительства, во вторник, 6 апреля.

«Людям надо давать возможность прививаться в большем объеме, нужно наращивать темпы вакцинации. Это касается не только горожан, но и жителей села», — отметил политик.

Он поручил главам администраций организовать доставку людей до пункта вакцинации.

«Нужно составить графики, договориться с людьми, когда им удобно приезжать, договориться с больницами. Нам нужно добиться коллективного иммунитета в короткие сроки», — подчеркнул Любимов.