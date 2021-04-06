Любимов отреагировал на гибель забравшегося на поезд подростка

Николай Любимов отреагировал на гибель забравшегося на поезд подростка. Во вторник, 6 марта, на заседании правительства он заявил, что подобная трагедия «не должна повториться».

Николай Любимов отреагировал на гибель забравшегося на поезд подростка. Во вторник, 6 апреля, на заседании правительства он заявил, что подобная трагедия «не должна повториться».

Губернатор обратился к родителям с просьбой поговорить с подростками и напомнить правила безопасности на улице и в транспортных объектах.

«Это огромное горе для семьи и потрясение для региона, — подчеркнул Любимов. — Задача взрослых — избежать подобных трагедий».

Правоохранительным органам и профильным службам он поручил «максимально ответственно относиться к безопасности движения на железнодорожном транспорте».