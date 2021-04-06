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Еще на шести рязанских улицах отключили холодную воду
Также воды не будет в еще одном доме на улице Новоселов — 56 корпус 1. Ранее сообщалось об аварийном отключении на трех улицах в Песочне.

Утром во вторник, 6 апреля, еще на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийных работ до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе, дома 13, 15 корпус 2, 15, 17б, 19а, 19б;
  • улица Кальная, дома 23, 25;
  • улица Гоголя, дома 34/6, 36;
  • улица Кирпичный завод, дом 16;
  • улица Высоковольтная, дом 49;
  • улица Чкалова, дом 10.

Также воды не будет в еще одном доме на улице Новоселов — 56 корпус 1. Ранее сообщалось об аварийном отключении на трех улицах в Песочне.